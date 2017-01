Bagi Wanita Cantik Ini, Muay Thai Membuatnya Sehat dan Jago Bela Diri

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Beberapa pria dan wanita terlihat berlatih kelas Muay Thai di Powerbox Medan, Sabtu (14/1/2017). Dengan serius mereka memperagakan gerakan bela diri menggunakan tangan dan kaki.

Satu diantaranya ialah Denise Heng. Saat Tribun-medan.com berkunjung ke Powerbox, wanita cantik berkulit putih ini tengah berlatih Muay Thai dengan trainer-nya.

Ibu rumah tangga ini nampak awet muda dan bugar. "Mungkin karena Muay Thai juga ya (ia jadi awet muda dan bugar)," ujarnya sembari tertawa.

Ia menuturkan sejak Februari 2016 silam, sudah rutin mengikuti kelas Muay Thai di Powerbox Medan. Latihan terus menerus membuat staminanya terjaga dibandingkan.

"Rasanya jadi lebih fit sehat, lincah, buat endurance juga," tuturnya.

Dirinya lebih memilih kelas Muay Thai karena baginya gerakan dalam Muay Thai juga dapat menyehatkan tubuhnya.

"Muay Thai ini something new. Aku milih Muay Thai karena ingin mencari sehatnya. Belajar self defence buat ilmu aja berharap jangan sampai kejadian di jalanan," katanya.

"Di Powerbox ini suasananya homey nyaman dan ga bosen. Jadi datang, langsung pemanasan dan mulai latihan," tambahnya.

Olahraga Muay Thai adalah salah satu olahraga dengan konsep kardio atau yang dapat membakar kalori. Olahraga ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk perlindungan diri.

(cr6/tribun-medan.com)