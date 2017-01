Di Medan Lagi Tren Olahraga Muay Thai untuk, Bagus untuk Kesehatan dan Menurunkan Berat Badan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Seorang anak muda terlihat asik berjibaku dengan sansaknya di Powerbox Body Training, Jalan S Parman Medan, Sabtu (14/1/2017). Anak muda yang bernama Agus Jay, ini merupakan satu di antara beberapa trainer Muay Thai di Powerbox.

Olahraga Bela diri Muay Thai adalah olahraga bela diri yang berasal dari Thailand dan juga dikenal dengan nama Thai Boxing.

Saat diwawancarai Tribun Medan, Sabtu (14/1/2017) Agus Jay mengatakan Muay Thai mampu dengan cepat menarik peminatnya di Medan.

"Banyak peminatnya, alasan mereka sih kalau untuk cewek mayoritas ingin menguruskan badan karena Muay Thai kan ada kardio konsepnya, selain untuk self defence ya. Sedangkan kalau cowok biasanya sengaja ingin jadi fighter," katanya.

Dikatakan pria berkulit hitam ini, Muay thai lebih mudah dipelajari dibandingkan olahraga bela diri yang lainnya. Hal ini menjadi kelebihan dari Muay Thai.

"Dengan gerakan Muay Thai yang sederhana, seseorang bisa sehat bugar sekaligus ada ilmu untuk self defence," bebernya.

Muay Thai di Powerbox, tambah Agus, menerima peserta mulai dari umur enam tahun hingga paruh baya. "Latihan Muay Thai bisa untuk anak-anak, remaja dan orangtua. Nanti disesuaikan dengan latihan bersama trainernya," ungkapnya.

Powerbox Body Training mulai beroperasional sejak 2016 lalu, dengan menawarkan kelas Muay Thai untuk pria dan wanita. Selain itu beberapa kelas seperti Yoga, Power Fit, Body Combat, TRX, BJJ dan lainnya juga menjadi pilihan para wanita dan pria yang ingin menurunkan berat badan sekaligus menyehatkan tubuh.

"Latihan bisa dilakukan setiap hari. Di Powerbox ada paket untuk satu bulan All in Rp 800 ribu. Untuk latihan studio saja Rp 500 ribu. Ada juga paket per tiga bulan dan per visit," jelasnya sembari menawarkan.

Jika anda tertarik untuk mengikuti kelas Muay Thai bisa mengunjungi Studio Powerbox di Jalan Letjen S Parman nomor 252 A Medan. Nomor kontak 061 4535650.

(cr6/tribun-medan.com)