Kompak dan Mesra, Nadine dan Marcel Candrawinata Dipuji Netizen

TRIBUN-MEDAN.com - Pernah mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2006, Nadine Chandrawinata dikenal sebagai sosok wanita yang cantik dan juga memiliki kerpibadian menarik.

Sebagai seorang kakak rupanya Nadine memiliki hubungan baik dengan adik-adiknya.

Seperti yang diketahui dara kelahiran Hannover, Jerman Barat 32 tahun silam ini memiliki dua orang adik kembar yakni Marcel Chandrawinta dan Mischa Chandrawinta.

Artis peran Nadine Chandrawinata saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2016).

Kedekatan Nadine dengan sang adik ini terlihat dari postingan yang diunggahnya ke akun Instagram pribadinya baru ini.

Pada postingan tersebut memperlihatkan Nadine sedang menghabiskan waktu bersama Marcel.

Dari keterangan yang diposting Nadine diketahui sedang berada di Pulau Dewata, Bali.

Keduanya tampak mesra dengan berfoto sembari menampilkan senyuman terbaik mereka.

"Brother of mine. #chandrawinata," tulis nadinelist.

Sejak diunggah satu jam yang lalu, tak pelak postingan yang memperlihatkan kemesraan kakak beradik ini menuai pujian dari kalangan netizen.

Nadine Chandrawinata dan kedua adik kembarnya Marcel Chandrawinta dan Mischa Chandrawinta.

Tak sedikit netizen yang mengungkapkan bahwa keduanya sangat kompak.

"Kakak dan adik kompak ya," komentar akun nurianaa835.



"When they come in together, no doubt...they lovely as it is," tulis akun javalicious.

"Seneng liat nya kalo lagi kumpul gini @nadinelist @marcelchandra kurang @mischach," ungkap akun desiimd20.



(Instagram/Ayuk Fitri Astuti)