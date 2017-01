Personel Project Pop Ziarah ke Makam Oon

TRIBUN-MEDAN.com, BANDUNG-Personel grup musik Project Pop ziarah ke pusara Mochamad Fachroni alias Oon di TPU Legok, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/1/2017).

Foto kunjungan mereka ke makam anggota Project Pop paling muda ini diunggah oleh Tika Panggabean.

Dalam keterangan fotonya, Tika mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang mendoakan, memberi semangat, dan perhatian kepada Oon selama ini.

"Semuanya sangat berarti utk keluarga Oon & kami. Sekarang Oon udah senang. Bersama dgn keluarga Oon, kami akan terus berkarya dengan membawa semangat Oon," tulisnya.

Project pop merupakan grup vokal komedi kreatif yang lahir dari Padhyangan, kelompok yang dibentuk pada 4 Desember 1982 dan berangggotakan mahasiswa–mahasiswa dari Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Katholik Parahyangan.

Project Pop telah merilis 8 album di bawah bendera Musica Studio's seperti “Lumpia VS Bakpia”, “Tu Wa Ga Pat”, “Bli Dong Plis”, “Pop OK”,"Pop Circus", Six-A-Six","Top Of The Pop" dan " You Got".

Pada tahun 2013, Project Pop memutuskan keluar dari label rekaman Musica Studio's dan mereka merilis album ke 9 yang berjudul "Move On" di bawah naungan label rekaman baru Royal Prima Musikindo.

Sekarang grup ini hanya memiliki lima anggota karena ditinggalkan oleh Hilman sejak tahun 2000 dan Oon yang meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2017. (*)