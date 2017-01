Rayakan Ultah Elex Media Komputindo, Ini yang Dilakukan Toko Buku Gramedia

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memasuki awal tahun 2017, Gramedia Toko Buku memberikan berbagai diskon menarik untuk semua pelanggan.

Bertepatan ulang tahun penerbit PT. Elex Media Komputindo yang ke-32 tahun, Toko Buku Gramedia memberikan diskon besar-besaran untuk semua produk buku terbitan Elex Media Komputindo.

Diskon sebesar 32 persen diberikan pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017. Buku-buku grup Elex dari Elex Media Komputindo yang tersedia, di antaranya Quanta, Level comics, Nakayoshi, dan Elex Kids tanpa kecuali bisa dibeli dengan diskon tersebut.

Seri buku komik terkenal seperti, Doraemon, Detective Conan, Naruto merupakan beberapa produk Elex. Ada juga serial buku Ten-ten Series yang mengungkapkan problematika gadis-gadis remaja saat ini.

Selain itu, buku-buku keagamaan bertema islami dari Quanta oleh penulis-penulis terkenal di antaranya, Gus Arifin, Ust. Dr.Miftahur Rahman El-Banjary, M.A, dan A.K melengkapi event ini. Termasuk juga buku novel terjemahan dari penulis Madeline Hunter, Joanna Shupe, Catherine Bybee, dan yang lainnya.

Tak ketinggalan buku-buku science comic, serial Why? dengan banyak tema tentang pengetahuan umum yang dipaparkan dengan cerita komic yang menarik, di antaranya, The Universe (Alam Semesta), Steve Jobs, Human Being (Mengenal Manusia), dan masih banyak judul lainnya.

"Event Diskon 32 persen untuk buku-buku Elexmedia ini bisa didapatkan di seluruh Gramedia di Kota Medan, yakni di Gramedia Sun Plaza, Gajah Mada, Hotel Santika, Focal Point, dan Gramedia Fair di Medan Fair. Hanya satu hari saja, jadi jangan sampai ketinggalan," ujar Andika Stevanus, Sales Super Etendent Gramedia Sun Plaza, Sabtu (14/1/2017).

Disampaikannya, customer jangan sampai ketinggalan untuk datang ke toko-toko Gramedia terdekat. Apalagi banyak promo-promo lain yang juga berlangsung di Gramedia.

(raj/tribun-medan.com)