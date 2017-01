Annisa Pohan Minta Maaf usai Amukannya Jadi Viral, Dianggap Belum Siap Jadi Ibu Pejabat

TRIBUN-MEDAN.com - Debat Cagub dan Cawagub DKI Jakarta berlangsung Jumat (13/1/2017).

Pada debat resmi pertama yang digelar KPUD itu dihadiri seluruh pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Ketiga paslon harus menjawab sejumlah pertanyaan seputar masalah sosial ekonomi, pendidikan, keamanan, lingkungan dan transportasi.

Usai debat, seorang teman Annisa Pohan dengan nama akun Deehan di Path mengutarakan pendapatnya soal penampilan ketiga calon.

Cuplikan percakapan di Path antara akun Deehan dan Annisa. Netizen menduga Annisa dalam akun tersebut milik Annisa Pohan.

Deehan, "Gue ngeliat debat ini rasanya Ahok+Djarot itu kayak 2 orangtua di antara:

1. Anak sulung yang idealis tapi gak praktikal, rada sok tau.

2. Anak bungsu yang masih gak tau mau ngapain tapi sensitive-an."

Annisa Pohan pun membalas, 'Anda pengamat dadakan? Sengaja biar gw baca ya? Sangat tidak beretika...'

Melihat Annisa Pohan tiba-tiba bereaksi, Deehan pun melanjutkan pernyataannya.

Deehan, "'Sorry nis, lo temen gw, masalah aspirasi gw apa is NONE of your business.

Kalau keberatan, maaf, buat gue sih, lo istrinya siapa gak ngaruh, gw temenannya sama lo, bukan berati harus setuju selalu sama lo.

No need bilang etika atau tidak.

Gue tidak pernah judge lo beretika atau tidak.

THAT IS INSULTING."

Agus Yudhoyono dan Annisa Pohan.

Annisa Pohan: "seorang teman tidak akan menghina suami temannya jelas-jelas di 'depan' istrinya. Pilihan politik boleh berbeda, tapi atas nama politik kemudian, menjadi pembenaran untuk menghina suami teman sendiri."