Cerita Kezia Bareng Orangtua Menuju Panggung Miss Universe 2017

TRIBUN-MEDAN.com - Dukungan untuk Kezia Roslin Cikita Warouw, utusan Indonesia di ajang Miss Universe, tidak hanya datang dari penggemarnya saja namun termasuk orang terdekat yaitu orangtua tercinta yang mendampinginya hingga ke Manila.

Hal ini terlihat dari postingan akun instagramnya @keziawarouw pada dua hari yang lalu.

Di foto yang diunggah Puteri Indonesia 2016 tersebut memperlihatkan wanita yang disapa Keke ini memegang bendera merah putih di antara Tenny Hendrik Warouw yang adalah Ayah dan Moudy Ice Tampi selaku ibu.

Kezia tampak tersenyum lebar dengan balutan busana yang elegan.

Dalam foto yang memiliki 7199 like ini, tertulis caption 'with my parents.. Love u mom n' dad. Keep pray for me' serta lokasi tempat diambilnya foto yaitu di Mabuhay Manila.

Pada hari ini Kezia juga memperbaharui postingannya dengan mengirimkan foto ketika ia kecil bersama orangtuanya.

Caption yang ditulis juga mengungkapkan rasa cintanya terhadap orangtua.

'My everthing. Tak perlu orang tau seberapa susah yang dialami baik kemarin, sekarang, maupun nanti. Hanya orang yang dapat mengenal dengan benar dan tetap mau berdiri serta berjuang yang dapat bertahan disampingku sampai saat ini. Thank you for loving me'.

Foto yang diunggal lima jam yang lalu ini memperlihatkan Kezia saat masih kecil didampingi orangtua tercinta.

Sebagai Puteri Indonesia 2016 Kezia Warouw akan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2017 yang akan diselenggarakan di Metro Manila, Filipina.

Perjuangan Kezia menuju perhelatan putri sejagad ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, demi penampilan yang sempurna dan mampu membawa crown Miss Universe ke tangan Indonesia.

biofile

Nama lengkap: Kezia Roslin Cikita Warouw

Lahir: Jakarta pada 18 April 1991.

Tinggi: 183cm

Hoby: membaca, nonton, travelling dan catwalk.

Prestasi Kebanggan:

-Duta Sulawesi Utara di Polandia tahun 2006

-Favorite World Education Expo Indonesia Ambassador 2014

-Juara 3 di Gading Model Search 2015

-Wakil II Noni Sulawesi Utara tahun 2015

-Puteri Indonesia 2016.