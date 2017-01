Siapa yang Paling Pintar di Antara Tiga Pasang Calon, Simak Ulasan nan Menyentak Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Menakar kepintaran akademik seseorang tentu harus merujuk pada pencapaian nilai akademik. Ini merupakan satu indikator yang dapat dijadikan rujukan.

Menarik, mengulas lengkap profil ketiga pasangan calob gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang banyak menyedot animo publik di pentas Pilkada DKI 2017. Bahkan, banyak yang melabeli kontestasi dan kompetisi ini "rasa pilpres"

Agar dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, syarat pendidikan minimal dimiliki adalah sekolah menengah atas atau sederajat.

Nah, di Jakarta, tiga pasangan calon merupakan lulusan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Artinya, jenjang telah ditamatkan lebih tinggi dari syarat minimal.

Berbekal pendidikan tinggi, mereka pun siap memimpin ibu kota berpenduduk 10 jutaan jiwa tersebut.

Agus-Sylvi

Agus Harimurti Yudhoyono, calon gubernur nomor urut satu merupakan peraih gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura, tahun 2006.

Juga meraih gelar Master of Public Administration dari The John F Kennedy School of Government at Harvard University, Amerika Serikat, tahun 2010.

Tahun 2014, Agus kemudian kembali mengikuti pendidikan, namun khusus militer pada sekolah komando Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat.