Uji Kesaktian Petuah Mourinho

SEPULUH laga terakhir dilewati Manchester United tanpa sekalipun disentuh kekalahan. Tujuh kemenangan dan tiga imbang.

Bahkan jika dihitung sejak dikalahkan Fenerbahce pada 3 November 2016, mereka memperpanjang rekor dengan tambahan kemenangan 4-0 atas Feyenoord (Europa League, 24 November), 4-1 atas West Ham United (EFL Cup, 30 November), 2-0 atas FC Zorya Luhansk (Europa League, 8 Desember), 4-0 atas Reading (FA Cup, 7 Januari 2017), dan 2-0 atas Hull City (EFL Cup, 10 Januari 2017).

Total 15 laga tanpa kalah. Satu pencapaian yang terbilang istimewa untuk ukuran Manchester United sepeninggal Sir Alex Ferguson. Apalagi jika melongok ke performa di awal musim yang memprihatinkan. Manchester United yang tertatih- tatih kepayahan bahkan untuk sekadar meraih hasil imbang.

Bagaimana tranformasi performa ini bisa terjadi? Banyak faktor. Akan tetapi, jika harus memilih satu saja, petuah Jose Mourinho adalah jawabannya. Petuah yang disampaikannya di ruang ganti kepada para pemain saat turun minum. Petuah yang singkat saja, sebab rata-rata, seorang pelatih hanya berbicara di depan pemain selama maksimal 10 menit dari 15 menit waktu yang disediakan.

Kata lainnya motivasi. Dan Jose Mourinho memang seorang "master" untuk urusan ini. Dalam satu wawancara dengan Daily Mail terkait bukunya yang kontroversial, I am Zlatan Ibrahimovic, Zlatan mengatakan dia dilatih oleh banyak pelatih hebat. Namun untuk yang terhebat, dia memilih dua nama, Fabio Capello dan Jose Mourinho.

"He would become a guy I was basically willing to die for," katanya. Pengakuan yang menggetarkan, terutama karena datang dari seorang Zlatan Ibrahimovich, satu di antara pemain paling pongah di kolong langit.

Kenapa Zlatan sampai rela mati demi Mourinho? Di buku itu Zlatan menjelaskan semuanya. Dia menghubung-hubungkan, atau lebih tepatnya membanding-membandingkan, Mourinho dengan Josep Guardiola. Tentang bagaimana kedua pelatih hebat ini memperlakukan pemain. Bagaimana pendekatan-pendekatannya.

ZLATAN Ibrahimovic dan Jose Mourinho

Mourinho seperti seorang dengan wajah batu, kata Zlatan. Dia bisa tidak menunjukkan ekspresi apa-apa saat pasukannya melesakkan gol. Bahkan tetap dingin dan nyaris tanpa ekspresi tatkala kemenangan telah pasti diraih. Namun di saat lain, dia bisa meloncat-loncat seperti anak kecil, tertawa-tawa ngakak, untuk hal yang kadangkala tidak masuk akal.

"Cerita mengenai Mario (Balloteli) sudah menjadi klasik. Mario dengan kartu merahnya yang konyol. Dan atasnya (kartu merah) Jose justru terpingkal-pingkal," sebut Zlatan.

Aneh di satu sisi, menakjubkan di sisi yang lain. Mourinho secara rutin mengirimkan teks (ketika itu lewat SMS) kepada tiap-tiap pemain. Baik pemain yang tampil bagus maupun yang buruk. Kata-katanya tidak lazim.