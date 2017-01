Pertamina Gelar Pelombaan K3 Seperti Warrior Combat

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Perlombaan peringatan Bulan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) yang diadakan PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I berlangsung dengan sangat kondusif, Senin (16/1/2017).

Pjs General Manager Pertamina MOR I Barmen Napitu, mengatakan, perlombaan tersebut mencakup beberapa simulasi permainan seperti warrior combat atau kompetisi kekuatan fisik, konsentrasi, kepercayaan diri mencapai kesuksesan melewati hambatan.

“Lalu, perlombaan tersebut juga mencakup how smart are you atau kompetisi pengetahuan dan keterampilan dalam operasi penyelamatan korban, scaffold rescue atau keterampilan pemberian pertolongan pertama dengan korban berada di ketinggian, confuse maze atau penelusuran labirin dalam ruang terbatas, dan fire fighting (kompetisi pengetahuan dan ketrampilan melakukan operasi pemadaman api,” jelasnya, Senin (16/1/2017).

Ia menuturkan, kegiatan Pertamina Health Safety Security Environment (HSSE) Warriors tidak hanya diikuti oleh pekerja HSSE Pertamina, namun oleh seluruh lini pekerja Pertamina wilayah Sumbagut di lima provinsi yaitu, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera barat, Riau dan Kep. Riau.

“Peserta harus dapat melalui serangkaian tantangan meliputi pengetahuan teknis HSSE, evakuasi korban di ketinggian, pemadaman kebakaran berbagai skenario, penyelamatan dalam ruang tertutup, serta uji fisik dan mental dalam persiapan penanggulangan situasi keadaan darurat,” tuturnya.

(pra/tribun-medan.com)