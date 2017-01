Ahok Resmi Laporkan Novel Bamukmin ke Polda Metro Jaya, Ini Alasannya

Warta Kota/Bintang Pradewo

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melalui kuasa hukumnya resmi melaporkan Sekjen DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Habib Novel Chaidir Hasan ke Polda Metro Jaya, Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2017). (Warta Kota/Bintang Pradewo)