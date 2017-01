Ini Jadwal Siaran Langsung Olahraga 17-23 Januari 2017

TRIBUN-MEDAN.COM - Mampukah striker Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, membawa tuan rumah Gabon mengalahkan Burkina Faso pada Rabu (18/1/2017)? Dan berapa gol yang akan dicetak striker Liverpool asal Senegal, Sadio Mane, saat timnya melawan Zimbabwe, pada Jumat (20/1/2017)?

Jangan lewatkan untuk menyimak aksi-aksi bintang-bintang liga Eropa itu saat membela negara asalnya di siaran langsung ajang Piala Afrika 2017 sepanjang pekan ini.

Sementara itu, kompetisi liga di benua Eropa bertambah panas. Real Madrid, yang rekor kemenangannya baru saja diputus Sevilla, dipastikan akan tampil ganas saat menjamu Malaga di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Sabtu (21/1/2017).

Partai besar di Premier League pekan ini akan menyajikan laga tim yang tengah terluka, Manchester City, melawan tim yang sedang naik daun, Tottenham Hotspur, pada Minggu (22/1/2017).

*Jadwal pertandingan yang akan disiarkan dapat berubah sewaktu-waktu oleh televisi yang bersangkutan tanpa pemberitahuan.

Selasa, 17 Januari 2017

01.55 WIB - SEPAK BOLA, Piala Afrika 2017: Kongo vs Maroko (BEIN SPORTS 3)

02.40 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Denmark vs Swedia (BEIN SPORTS)

02.40 WIB - SEPAK BOLA, La Liga: Malaga vs Real Sociedad (BEIN SPORTS 2)

07.00 WIB - TENIS, Australia Terbuka: Hari Ke-2 (FOX SPORTS & FOX SPORTS 2)

19.55 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Norwegia vs Brasil (BEIN SPORTS 2)

22.55 WIB - SEPAK BOLA, Piala Afrika 2017: Ghana vs Uganda (BEIN SPORTS 3)

23.40 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Slovenia vs Tunisia (BEIN SPORTS)

23.40 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Qatar vs Argentina (BEIN SPORTS 2)

Rabu, 18 Januari 2017

01.55 WIB - SEPAK BOLA, Piala Afrika 2017: Mali vs Mesir (BEIN SPORTS 3)

02.40 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Rusia vs Prancis (BEIN SPORTS)

02.40 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Angola vs Islandia (BEIN SPORTS 2)

07.00 WIB - TENIS, Australia Terbuka: Hari Ke-3 (FOX SPORTS & FOX SPORTS 2)

19.55 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Argentina vs Mesir (BEIN SPORTS)

19.55 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Arab Saudi vs Hungaria (BEIN SPORTS 2)

22.55 WIB - SEPAK BOLA, Piala Afrika 2017: Gabon vs Burkina Faso (BEIN SPORTS 3)

23.40 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Belgia vs Jerman (BEIN SPORTS)

23.40 WIB - BOLA TANGAN, Kejuaraan Dunia: Denmark vs Bahrain (BEIN SPORTS 2)

Kamis, 19 Januari 2017