IZI Fokus Kelola Zakat untuk Sejahterakan Masyarakat

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Organisasi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara berkunjung ke redaksi Harian Tribun Medan, Kamis (19/1/2017) sore.

Kepala Cabang IZI Sumatera Utara, M Iqbal Farizi bercerita IZI dilahirkan karena adanya tekad yang kuat untuk membangun lembaga pengelola zakat yang otentik.

Dengan fokus dalam pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya diharapkan IZI dapat lebih sungguh-sungguh mendorong potensi besar zakat menjadi kekuatan real dan pilar kokoh penopang kemuliaan dan kesejahteraan umat melalui kedudukan lembaga yang jelas.

“Tekad ini direalisasikan ketika IZI menempuh proses yang harus dilalui dengan melengkapi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan untuk mempoleh izin operasional sebagai lembaga amil zakat. Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang, secara resmi memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Amil Zakat skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 423 tahun 2015,” ujarnya.

IZI adalah Lembaga amil zakat Nasional yang mengelola dana bantuan, zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat untuk disalurkan sesuai dengan delapan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat) ke dalam program sosial dan pemberdayaan.

Dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan filantropi Islam modern. Yaitu Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU).

Dengan berbagai konsideran dan kajian mendalam, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) memisahlan diri dari organisasi induknya. Menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada 10 November 2014 silam.

Iqbal menjelaskan, IZI memiliki beberapa program yang akan dilakukan terkait pengelolaan zakat. Beberapa program tersebut adalah IZI To Success, IZI To Smart, IZI To Fit, IZI To Iman, IZI To Help.

“IZI To Success merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program Pelatihan Keterampilan dan Pendampingan Wirausaha. IZI To Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program Beasiswa Mahasiswa, Pelajar, Penghafal Qur'an,” jelasnya.

IZI mengajak masyaraat Medan bantu sesamanya dengan menyalurkan zakat melalui Graha IZI Cabang Sumut. Di Jalan Setiabudi nomor 272 B Tanjung Sari Medan. Layanan jemput dan konsultasi zakat melalui email : sumut@izi.or.id atau SMS center 0852 6464 5558

