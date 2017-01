Toyota New Venturer Mengaspal di Medan, Ini Penampakannya

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Toyota Astra Motor (TAM) kembali memanjakan masyarakat terutama pelanggan setianya. Kali ini, TAM memanjakan pelanggan setianya dengan menawarkan produk terbarunya yaitu Toyota New Venturer.

Operation Manager Auto2000 Wilayah Sumatera, Judianto, mengatakan, Toyota New Venturer merupakan sebuah kendaraan Multi Performance Vehicle (MPV).

"Toyota New Venturer hadir dengan desain yang modern dan tough sehingga memberikan kesan gagah pada sebuah MPV," ujarnya saat temu pers peluncuran Toyota New Venturer di Centre Point Mall Medan, Kamis (19/1/2017).

Ia menerangkan, nama Venturer dipilih untuk mengedepankan unsur prestis dan gagah pada sebuah MPV yang selalu menemani penggunanya dalam petualangan baik di dalam kota maupun di luar kota.

"Toyota New Venturer masih dalam varian All New Kijang Innova, hanya saja ada beberapa ubahan yang dilakukan pada Toyota New Venturer cukup signifikan, tanpa melupakan Deoxyribose Nucleic Acid (DNA) Kijang Innova yang legendaris," terangnya.

Ia mengatakan, keunggulan mesin pada All New Kijang Innova dipertahankan pada Toyota New Venturer karena terbukti memberikan performa memadai serta efisiensi bahan bakar.

"Memenuhi kebutuhan konsumen terhadap Toyota New Venturer, Toyota menyesuaikan line up menjadi semakin lengkap dengan Venturer Diesel dan Gasoline, masing-masing dengan transmisi M/T dan A/T," katanya.

(pra/tribun-medan.com)