Predikat Peraih CEO Terbaik Se-Asia Pasifik Ini Terima Suap Rp 46 Miliar dari Rolls Royce, Betulkah?

Emirsyah Satar (kedua dari kanan) menerima penghargaan The World's best Economy Class untuk maskapai penerbanagn Garuda Indonesia dari CEO Skytrax Edward Palisted di Paris, Perancis pada 18 Juni 2013. (HO/Skytrax)

TRIBUN-MEDAN.COM - Emirsyah Satar orang terpandang dan disegani di dunia bisnis domestik maupun internasional. Prestasinya luar biasa. Di kawasan Asia Pasifik, Emirsyah Satar mencatatkan prestasi positif tahun 2014. Ia meraih penghargaan APAC Airline Executive of The Year dari CAPA Center for Aviation.

Prestasi lainnya saat Emir memimpin Garuda di antaranya sebagai CEO Terbaik 2013, CEO BUMN Inovatif Terbaik 2012, Indonesia Most Admired CEO 2013, dan CEO Inovatif untuk Negeri.

Ketika masih menjabat Direktur Utama Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar, sering disebut sebagai penyelamat badan usaha milik negara (BUMN) tersebut dari kebangkrutan.

Namun tiga tahun setelah tak lagi di Garuda, statusnya menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laki-laki 57 tahun, kelahiran 28 Juni 1959, itu, menjabat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia selama 9 tahun, sejak 22 Maret 2005 sampai 8 Desember 2014.

Tak main-main KPK menuding Emirsyah menerima suap Rp 20 miliar dan barang senilai 2 juta dolar AS (setara Rp 26 miliar) terkait pengadaan pesawat serta mesin pesawat. Total suap yang diberikan perusahaan Airbus SAS dan Rolls Royce PLC tersebut mencapai Rp 46 miliar.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu ESA, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk periode 2004-2014, dan SS, beneficial owner Connaught International Pte Ltd," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di kantor KPK, Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Menurut KPK, uang yang diterima Emirsyah dari Sutikno Soedarjo (Benneficiari Connaught International Pte Ltd) yakni 1,2 juta euro dan 180 ribu dolar AS. Suap terkait pengadaan 50 pesawat Air Bus kurun waktu 2005-2014.

Kasus tersebut kini ditangani penegak hukum di tiga negara yakni Indonesia (KPK), Inggris (Serious Fraud Office), dan Singapura (Corrupt Practices Investigation Bureau). Syarif menyebut penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di empat tempat di Jakarta, Rabu lalu.

Manajemen Rolls Royce mengakui adanya praktik suap untuk memenangkan kontrak di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kepala Eksekutif Rolls-Royce, Warren East mengatakan, "Perilaku yang ditemukan oleh lembaga antikorupsi Inggris dan otoritas lainnya benar-benar tidak dapat diterima dan untuk itu kami meminta maaf."

Menurutnya praktik tercela yang terjadi di masa lalu tidak mencerminkan cara Rolls-Royce melakukan bisnis dewasa ini. "Kami sekarang melakukan perombakan secara fundamental. Kami tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk prilaku bisnis menyimpang," ujarnya.