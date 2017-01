Masih Ingat dengan Bayu Kumbara yang Nikahi Bule Cantik asal Inggris? Ini Kabar Terbarunya

TRIBUN-MEDAN.com - Bayu Kumbara, pria asal Padang yang sempat menghebohkan jagat dunia maya usai menikahi wanita cantik asal Inggris, Jennifer Brocklehurst, kini membawa kabar bahagia.

Ya, Keluarga kecil mereka semakin lengkap dengan kehadiran buah hati yang menggemaskan.

Bayu dan Jennifer telah memiliki sesosok bayi mungil dan cantik, buah cinta mereka berdua.

Penampakan si bayi terlihat di akun Facebook Jennifer Kumbara milik Jennifer, sang istri.

Terlihat, bayi tersebut memiliki rambut hitam dengan wajah blasteran yang lebih mirip dengan ibunya.

Dalam postingannya, Jennifer memposting foto bayinya yang sudah memasuki usia yang ketiga bulan.

"We forgot to do a 3 month photo!! #latepost" tulis Jennifer, Senin (16/1/2017).