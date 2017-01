Rahmat Shah Beberkan Kisah Hidupnya sebelum Jadi Pengusaha Sukses

Rahmat Shah saat menjadi tamu di acara Im on My Way, di Aula Farmasi USU, Minggu (22/1/2017). (Tribun-Medan.com/ Elvira)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Berasal dari keluarga sederhana, tak menyurutkan tekad Rahmat Shah, mantan anggota DPD RI dan pengusaha untuk hidup sukses sesuai dengan passion.

Pengusaha sukses asal Sumatera Utara ini menceritakan sepenggal kisah hidupnya saat menjadi tamu dalam acara Im on My Way di Aula Farmasi USU, Minggu (22/1/2017).

"Saya ini anak dari Desa di Simalungun, orangtua saya yang mendidik saya hingga dengan menanamkan prinsip hidup yang akhirnya bisa membawa saya pada sekarang ini," terangnya.

Sebut Rahmat, figur turut menentukan kedisiplinan kita sehari-hari yang bisa membawa kesuksesan.

"Dari figur orangtua, saya termotivasi belajar menjadi orang yang berhasil dan berguna," kata Rahmat.

Rahmat Shah, yang merupakan ayah dari aktris Raline Shah ini mengatakan dengan modal meyakinkan menjadi kunci sukses yang ia terapkan.

"Mau bisa meyakinkan orang itu harus dengan komitmen, tepat janji, kerja keras, disiplin, fokus pada tujuan, selalu berdoa yang terbaik pada Tuhan dan berbuatlah kebaikan walau sekecil apapun," bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, Ia pun berharap dengan adanya acara Im on my way dapat memotivasi para anak muda untuk sukses dalam menentukan tujuan hidupnya.

