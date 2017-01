Sudahkah Anda Punya Determinasi? Inilah Tujuan Determinasi dalam Kebahagiaan Hidup

Ali Zaenal Abidin, saat mengisi acara Im on my way di Aula Farmasi USU, Minggu (22/1/2017). (Tribun-Medan.com/ Elvira)

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sudahkah Anda menerapkan sikap determinasi pada diri Anda? Pertanyaan ini disampaikan oleh Ali Zaenal Abidin, (Chief of Organizational Happiness) sebagai satu di antara pemateri dalam acara Im' on My Way, di Aula Farmasi, Minggu (22/1/2017).

Kata Ali, Determinasi adalah ketetapan hati terutama menyangkut maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh individu.

"Naik turunnya perjalanan hidup adalah wajar. Namun, itu semua harus diimbangi dengan sikap determinasi," ujarnya.

Ali menjelaskan dengan memiliki sikap determinasi kita dapat menentukan tujuan hidup sesuai dengan passion kita.

"Cara menentukan tujuan hidup adalah dengan banyak berinteraksi dengan diri sendiri. Determinasi menyangkut hati kalian sendiri. Tentukan hidup sesuai dengan passion," jelasnya.

Roadshow Im on My Way ke beberapa kota di Indonesia, termasuk kota Medan. Merupakan acara yang digelar oleh AIESEC (Association Internationale des Etudiants en Sciences Economics et Commercials) Medan.

Dalam acara ini turut hadir Rahmat Shah, Raja Meliala, Togu Simorangkir, Wahyu Hidayat, Edwin Djakaria mengisi acara tersebut.

