Telah Meninggal dengan Tenang Maria Karmelita

KABAR DUKACITA - Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga, anak/istri/ibu/ibu mertua/nenek/saudara kami yang tercinta. MARIA KARMELITA/BUN SIN YEN (Tutup usia 69 tahun).

Pada hari Sabtu, 21 Januari 2017 pukul 19:15 WIB di RS.Murni Teguh, Medan. Jenazah mendiang disemayamkan dikediaman kami Toko Makmur Jl. SM.Raja No. 196, Sidikalang. Dan akan di kebumikan pada hari Rabu, 25 Januari 2017 di pemakaman Desa Bintang Sidikalang.

KAMI YANG BERDUKACITA

Ayah mertua :

SIMON (+)

Ibu mertua :

AFRA (+)

Ayah kandung :

BUN CING WUN/JOHAN WENDY (+)

Ibu kandung :

CUNG KUI HUA

Suami :

BOBBY PUTRA

Anak lelaki :

HENKY ALEXANDER HENDRAWAN

YIMMI BERNARDUS HENDRAWAN

DENNY CONSTANTINE HENDRAWAN

Anak perempuan :

DIANA HENDRAWAN

Menantu perempuan :

DETHY

ERNY SUDJONO

NATALIA WIJAYA

Cucu dalam lelaki:

JOVAN HENDRAWAN

ENZO CLEMENS HENDRAWAN

TOSHIO CLEYTUS HENDRAWAN

CRISTO CLEON HENDRAWAN

Cucu dalam perempuan :

JOSELIN HENDRAWAN

ELYSIA CAILIN

Dan segenap keluarga Besar

-TOKO MAKMUR

Jl. SM.RAJA No. 196 – Sidikalang

-Jl. Kuda No. 2 – Medan

-Jl. Kuda No. 4 – Medan