NEWS VIDEO: Peluk Alkitab Selama Persidangan, Ayah Pembunuh Bayinya Divonis 12 Tahun

Laporan Wartawan Tribun Medan / Azis Husein Hasibuan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN – Sardian Julius F Wate terus memeluk Alkitab saat divonis penjara 12 tahun oleh majelis hakim di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (24/1/2016) sore.

Pria berkulit putih yang karib disapa Dian ini terbukti bersalah secara sengaja melakukan pembunuhan terhadap anaknya Gabriel Wate yang masih berumur enam hari, buah hati bersama kekasih gelapnya Monica.

“Mengadili terdakwa Sardian Julius F Wate terbukti melakukan kekerasan terhadap anak yang berujung mati. Menjatuhkan pidana 12 tahun penjara,” kata majelis hakim yang diketuai Didik Setyo Handono.

Selain pidana penjara, Dian juga dibebankan membayar denda sebesar Rp 3 miliar. Dengan ketentuan, apabila tidak sanggup membayar digantikan pidana penjara tiga bulan.

Vonis yang diterima Dian lebih rendah dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Joice V Sinaga menuntut Dian 15 tahun penjara.

Dian dianggap JPU terbukti melanggar Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

