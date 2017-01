Usai Menikah, Rain dan Kim Tae Hee Habiskan Waktu Bulan Madu di Bali

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Pasangan pengantin baru, penyanyi Rain (34) dan aktris Kim Tae Hee (37), tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali, Senin (23/1/2017) dini hari.

Mereka ke Pulau Dewata untuk berbulan madu, setelah menikah pada Kamis (19/1/2017).

Dari beberapa foto dan video yang beredar di media sosial, tampak Rain mengenakan pakaian serba hitam serta topi dan kacamata hitam.

Sementara, Kim mengenakan sweater putih dengan rambut dikuncir, tas selempang, dan memegang buket bunga.

"Rain and Kim tae hee @ Ngurah rai airport Bali. Happy honeymoon. Sorry for my bad fancam," tulis akun Instagram @ayzulalina, seperti yang dikutip Kompas.com, Selasa (24/1/2017).

Pemilik akun itu juga mengabadikan kedatangan dua artis idola Korea Selatan itu lewat video.

Video pertama memperlihatkan Kim dan Rain berjalan didampingi dua lelaki. Di depan mereka terlihat seorang pria berseragam hitam yang mendorong troli penuh koper. Lihat videonya di sini:

Rain sempat mengangguk ke arah kanan sambil melambaikan tangan. Belum banyak orang yang menghampiri mereka.

Pada video milik netizen lain, @ecak_ayih, beberapa orang terlihat mengerumuni dan mengikut pasangan itu. Saat berjalan keluar bandara, Kim menerima sebuah rangkaian bunga.

Tak lama, seorang perempuan berbaju abu-abu terlihat memberi memberikan gelang yang dipakainya kepada Kim.

"Rain and Kim Tae Hee Arrived at Ngurah Rai International airport for their honeymoon," tulis akun @ecak_ayih.

Kim dan Rain melangsung pernikahan secara tertutup di katedral Gahoe-dong, Jongjo, Seoul, Kamis (19/1/2017) lalu, pukul 14.00 waktu setempat.

Total hanya sekitar 100 kerabat keluarga dan sahabat yang ia menyaksikan keduanya mengucap janji suci.

Di antaranya, penyanyi Psy, Park Joon Hyung "g.o.d", aktor Ahn Sung Ki, serta Kepala agensi JYP Entertainment sekaligus mantan boss Rain, Park Jin Young.