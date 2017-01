Bikin Terkejut Sekaligus Ngakak Abis Kelakuan Pemuda Ini Saat di Restoran Cepat Saji

TRIBUN-MEDAN.com - Ada-ada saja kelakuan pemuda ini ya bro? Benar-benar gokil dan out of the box, tak pernah berfikir apakah yang dikeluarkannya dari tas saat berada di restoran ini.

Seisi restoran cepat saji termasuk pengunjung bahkan temannya sendiri terkejut saat pemuda ini melakukan aksinya.

Di negara kita sendiri, restoran yang didominasi warna merah dan kuning itu tersebar di mana-mana.

Salah satu menu andalan restoran ini tentu ayam gorengnya.

Selain itu, tempat makan dari Amerika ini juga menyediakan berbagai macam pasta seperti spaghetti dan kentang goreng.

Rekaman ini berasal dari Filipina, di mana seorang pria terlihat berada di restoran tersebut bersama tiga temannya.

Kelakuan mereka langsung jadi bahan pemandangan seisirestoran.

Dilihat dari Filipino Vines, mereka tak habis pikir dengan kelakuan 4 anak muda ini.

Pria yang memakai kaus berwarna putih diketahui bernama Joveboy Borromeo.

Pertama, ia membuka kemasan ayam goreng.