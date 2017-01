Othan Bangun Badjoe Kinantan dengan Berpikir Out of The Box

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Perkembangan bisnis saat ini semakin pesat. Luasnya ruang bisnis dan banyak bisnis yang berdiri, mengharuskan pelaku bisnis harus berinovasi untuk memenangkan persaingan usaha dalam menarik minat para pelanggan.

Owner Badjoe Kinantan, Solthan Maulana Pasaribu bercerita, saat ini pelaku bisnis memiliki dua pilihan. Yakni, membangun sistem bisnis sendiri dan mengikuti sistem bisnis yang sudah berkembang, ataupun yang disebut franchise.

Menurut pria yang akrab disapa Othan ini, membangun sistem sendiri lebih memberikan tantangan besar, dan apabila berkembang akan menjadi lirikan bagi khalayak.

Namun, tantangan yang harus ditaklukan dalam membangun sistem sendiri, lanjut Othan, harus selalu siap berpikir di luar kebiasaan. Setiap produk yang dijajakan Othan, memiliki desain yang berbeda. Sehingga setiap produksi, Othan selalu menciptakan desain baru.

"Saya membuka bisnis Badjoe Kinantan, dengan cara membangun sistem sendiri. Artinya, saya memulai dari dasar. Saya terbiasa menghindari kondisi nyaman. Di sini saya ditempah berpikir di luar kebiasaan. Kalau kita berpikir stagnan, maka kehidulan juga stagnan. Kalau kita ditempa berpikir out of the box, maka semangat untuk maju itu semakin besar," ujarnya Kamis saat ditemui di Outlet Badjoe Kinantan, Lapangan Merdeka Medan. (26/1/2017).

Dijelaskannya, saat ia memilih untuk membuka usaha Badjoe Kinantan pada tahun 2012, ia berpikir penuh untuk merancang bisnis ini. Dikarenakan kecintaan terhadap klub sepakbola PSMS Medan, ia pun memutuskan memilih unsur komunitas.

"Saya memilih unsur komunitas. Kalau dipikir, Komunitas terbesar di dunia ini, dan fanatik itu sepakbola. Nah saya pilih Kinantan. Nama Kinantan ini kan julukan klub PSMS Medan, saya juga pecinta PSMS. Karena itu, saya ambillah nama Badjoe Kinantan," ungkapnya.

(raj/tribun-medan.com)