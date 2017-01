Lerai Sylvi-Anies sembari Berjoget, Gaya Ahok Langsung Jadi Viral dan Meme di Media Sosial

TRIBUN-MEDAN.com - Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) spontan merentangkan kedua tangannya saat calon wakil gubernur DKI Sylviana Murni dan pesaingnya Anies Baswedan saling bertatapan, dihadapannya saat debat kandidat cagub-cawagub DKI 2017, Jumat (27/1/2017) malam.

Ada kesalahpahaman antara Silvy dan Anies saat bagian debat tanya jawab antar paslon.

Saat itu, Silvy terlalu sibuk menjelaskan sampai terlupa untuk melayangkan pertanyaan kepada pasangan calon nomor tiga.

Waktu yang diberikan untuk Sylvi dinyatakan habis.

Namun Anies yang saat itu akan menjawabpun menjadi bingung dan langsung menanyakan, "Jadi pertanyaannya apa?".

"Waktu habis, paslon 1 waktu habis," ujar Tina.

Anies yang awalnya duduk di kursinya, lalu menghampiri Sylvi untuk mendengar kelanjutan pertanyaan Sylvi.

Pasangan calon nomor 2 Ahok-Djarot tak tinggal diam.

Tangan Ahok diayunkan dari atas ke bawah. Bak seorang wasit, Ahok ingin memisahkan Sylvi dengan Anis.

Dirinya lalu berdiri dan merentangkan kedua tangannya.

"Habis mereka berdua sudah kaya gitu he he he," ucap Ahok lalu tertawa kepada wartawan.

Yang menarik, gaya Ahok langsung menjadi viral dan meme di media sosial.

Di Twitter bagi para netizen hingga menjadi trending topics Indonesia.(*)