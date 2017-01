Ani Yudhoyono: Aduh Ibu, Pipinya Agus Jangan Dicubit Dong

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Saat blusukan, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sasaran para ibu.

Pipi putra pertama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pun dihujam cubitan dari para ibu yang mengerubunginya.

Kondisi ini tampaknya membuat sang ibu, Ani Yudhoyono, rada risih.

Hal ini terlihat dari postingan Ani Yudhoyono dalam akun jejaring sosial Instagram yang dikelolanya, @aniyudhoyono, Senin (30/1/2017).

"Aduh ibu....walaupun gemes, pipinya jangan dicubit dong...." tulis akun @aniyudhoyono.

Agus Harimurti Yudhoyono

Ani pun menuliskan keterangan itu dalam bahasa Inggris, "Ma'am.... Don't pinch his cheek even though you wanted to...." #ahyfordki1 #agussylvidki.

Selain unggah tulisan, Ani juga memposting dua foto yang memperlihatkan Agus berada di antara keramaian saat blusukan.

Di antara keramaian tersebut, ada sejumlah ibu yang 'nyolong-nyolong' membelai, bahkan mengusap pipi suami Annisa Pohan itu.

Agus Harimurti Yudhoyono

Tak ada raut masam di wajah Agus, dia malah tersenyum sambil terus 'melayani' para ibu yang gemas melihatnya.

Postingan Ani Yudhoyono tersebut menggelitik para netizen untuk berkomentar: