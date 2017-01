Jangankan Air, Sutedi Rahardjo: Darah Saja Kami Kasih Untuk Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN–MEDAN.com, MEDAN - Tidak hanya memberikan pelayanan air bersih, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara, juga rutin menggelar aksi kegiatan sosial donor darah, yang digelar setiap 3 bulan sekali.

Menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Medan, Jajaran karyawan dan direksi PDAM Tirtanadi Sumut melakukan donor darah, di lantai empat kantor PDAM Tirtanadi, Jalan Sisingamangaraja Nomor 1 Medan, Selasa (31/1/2017).

“Kegiatan rutin ini sudah ada sejak tahun enam tahun lalu. Sudah cukup lama, dan masih berjalan sampai saat ini. Setiap tahun, kita bisa sampai empat kali donor darah di kantor PDAM,”kata Kepala Sekretaris PDAM Tirtanadi Sumatera Utara, Tauhid Ichyar saat ditemui di Kantor PDAM Tirtanadi, Selasa (31/1/2017).

Kegiatan itu kata Tauhid, memang ditujukan untuk turut membantu PMI, menambah stok darah. Selain itu, donor darah juga memberikan dampak positif bagi kesehatan pendonor.

“Jangankan air, darah saja kami kasih untuk masyarakat, he he he. Kita rutin mengadakan donor darah bersama PMI. Kebetulan saya sendiri sudah 16 kali ikut mendonorkan di lingkungan internal bersama Komunitas Donor Darah Tirtanadi (KODRATI),” katanya.

Ia mengatakan dirinya juga menganjurkan kepada seluruh karyawan PDAM Tirtanadi untuk ikut mendonorkan darahnya.

“Donor darah itu justru menyehatkan loh, saya sudah rutin donor, rasanya segar. Saya percaya dengan mendonorkan darah membuat tubuh jadi sehat. Jadi kita bersama-sama punya kesadaran untuk mendonorkan darah,” terangnya.

Dalam kesempatan itu juga, Seluruh direksi dan jajaran turut donor darah termasuk Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Sutedi Rahardjo dan Direktur Administrasi dan Keuangan, Arif Haryadin Msi, yang ikut mendonorkan darahnya beserta jajarannya berharap kegiatan sosial tersebut dapat menjadi kegiatan rutin dilaksanakan.

“Sangat mendukung sekali pelaksanaan donor darah ini bagus sekali karena bersifat sosial, bisa membantu sesama. Saya juga berharap kegiatan ini akan berjalan rutin berkesinambungan,”kata Sutedi.