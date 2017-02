Gara-gara Foto Bareng Mario Teguh, Maia Estianty Disemprot Netizen

TRIBUN-MEDAN.com - Maia Estianty belum lama ini mengungah foto yang mengundang komentar pedas beberapa netizen.

Melalui akun Instagramnya @maiaestiantyreal, ibu dari Al, El dan Dul ini membagikan foto dirinya bersama empat orang wanita dan satu pria.

Dalam foto tersebut diketahui ada Mario Teguh, Linna teguh hingga Sonia Wibisobo.

Berdasarkan lokasi yang ia bagikan, foto tersebut diambil di Fairmont Hotel, Senayan, Jakarta.

"Always motivate each other. I am very proud to stand with the best MOTIVATOR in Indonesia Mr @marioteguh and his wife Mrs @linnateguh . Semua yang berdiri disini adalah manusia2 yang mempunyai integritas thd hidup dan pekerjaannya. Sister @miryamharyani (wanita tangguh) @diyen168 dan @sonia_wibisono," tulis Maia Estianty dalam caption fotonya.

Namun, dalam foto tersebut beberapa netizen menyayangkan Maia Estianty harus berfoto dengan Mario teguh dan Linna Teguh.

"Ah bun, kenapa hrs sm org bdua ituu," tulis akun @khairunnisakania.

"Pngn ber*** gw liat muka lina mario teguh," komentar akun @sopiyan.lilyHalah.

"Hemm...knp sm bapak itu sih,"tulis akun @melyani_f.

"Gw mah terinspirasi sama bunda Maia doang.. kalo si sarden mah ogah apalagi tuh si ibu tiri mas Kis makin enek deh liatnya!!" tulis akun @dhaniasch