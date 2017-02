New Honda Mobilio Siap Mengaspal Setelah Sediakan Ini

PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan New Honda Mobilio di Kota Medan. Acara soft launching New Honda Mobilio ini digelar di Atrium Sun Plaza Medan, Rabu (1/2/2017). (Tribun Medan / Ryan)

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan New Honda Mobilio di Kota Medan. Acara soft launching New Honda Mobilio ini digelar di Atrium Sun Plaza Medan, Rabu (1/2/2017). Pada produk terbaru ini, Honda melakukan konsep perubahan besar ataupun major model change.

Branch Manager Honda Arista SM Raja, Suwandi mengatakan, New Honda Mobilio ini menampilkan fitur yang lebih lengkap dibanding produk Mobilio lainnya.

"Perbedaan mencolok ada pada eksterior dan interior. Jadi, New Honda Mobilio ini tampil dengan desain baru yang canggih pada grille depan, kap mesin, dan lampu juga dilengkapi dengan LED light guide,"ujarnya.

Pada bagian samping, lanjutnya, New Honda Mobilio menampilkan Alloy Wheels 15' dengan desain baru. Sementara tampilan belakang semakin mewah dengan desain baru pada Rear License Garnish. Terkhusus untuk tipe RS, New Honda Mobilio juga menampilkan desain lebih sporty pada Alloy Wheels 15' dan power retractable door mirror.

"Perubahan desain dan penambahan fitur baru ada di dalam oabin, seperti separated, adjustable headrest, jok lebih tebal, dan new audio steering switch untuk menambah kenyaman. dan kesenangan saat berkendara,"ungkapnya.

Dikatakannya, terkhusus untuk tipe RS, kini juga dilengkapi new advanced 6.8' touchscreen AV system dengan 6 premium speakers, new auto dan new meter cluster desain.

New Honda Mobilio juga menawarkan performa sensaisonal dari mesin 1.5 liter i-VTEC yang hemat bahan bakar, sekaligus menghasilkan tenaga maksimal 118PS pada rpm 6.600 terbesar di kelasnya.

Ditambahkannya, New Honda Mobilio juga nyaman dikendarai berkat transmisi CVT dengan earth dreams technology,drive by wire electronic power sterlering dan ground clearance setinggi 189 mm.

"Ini ramah lingkungan berkat fitur ECO indicator yang mendukung gaya berkendara yang hemat bahan bakar, serta emisi yang sudah mencapai syarat EURO,"pungkasnya.

