Telah Meninggal Dunia dengan Tenang Theresia

KABAR DUKACITA - Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga, ibu/ibu mertua/nenek/kakak/tante kami yang tercinta. THERESIA (Tutup usia 84 tahun).

Pada hari Selasa, 31 Januari 2017 pukul 12:30 WIB di kediaman kami Jl.Kiwi No. 8Q Komplek Cemara Asri, Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Rumah Duka Medan Murni Ruang VIP.ANGGREK-B (FULL AC) Jl.Pancing No.321 Tel.6621388-6635288 Medan. Dan akan di kebumikan pada hari Jumat, 03 Februari 2017 pukul 08:00 WIB di pemakaman Desa Bintang Sidikalang.

KAMI YANG BERDUKACITA

Ayah kandung :

SIMON (+)

Ibu kandung :

AFRA (+)

Anak :

LINDAWATY

LIDYAWATY/LING

Menantu :

SOFIAN GHO

ANDREW/ANDREAS JAWIRA

Cucu :

ERINNE ESPERANZA VALENTINA

SAMUEL NICHOLAUS CHAIRINDRA

KIMBERLY JAWIRA

Adik kandung lelaki :

MATHIAS (+)

BOBBY PUTRA

VALENTINUS (+)

Istri adik kandung :

MEYLANY

MARIA KARMELITA (+)

Adik kandung perempuan :

Drg. JULIANA (+)

Keponakan lelaki :

CHRISTIAN

ZULKARNAIN

HENKY ALEXANDER HENDRAWAN

YIMMI BERNARDUS HENDRAWAN

DENNY CONSTANTINE HENDRAWAN

Istri keponakan :

FITRIANI NASUTION

YULIA ANGGRAENI

DETHY

ERNY SUDJONO

NATALIA WIJAYA

Keponakan perempuan :

NURMALA SARI

DIANA HENDRAWAN

Dan segenap keluarga Besar

- KLINIK BERSALIN THERESIA

Jl. Kuda No. 2 – Medan

- Jl. Kiwi No. 8Q, Komplek Cemara Asri – Medan

- TOKO MAKMUR

Jl. SM.RAJA No. 196 – Sidikalang