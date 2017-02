BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Cicilia Tan

TRIBUN-MEDAN.com - Telah berpulang ke Rumah Bapa di Surga, mama/mama mertua/mama angkat/mertua angkat/nenek/buyut kami yang tercinta CICILIA TAN/SURJANI (Tutup usia 87 tahun)

Pada hari Kamis, 02 Februari 2017 pukul 00:55 WIB di Rumah Sakit Columbia Asia Jl. Listrik No. 2a, Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Yayasan Sosial Kemalangan Jl. WR. Supratman No. 36-38-40 Tanjung Balai-Asahan, Sumatera Utara. Dan akan di kebumikan pada hari Sabtu, 04 Februari 2017 pukul 09:00 WIB di Pemakaman BATU 9, Tanjung Balai-Asahan, Sumatera Utara.

KAMI YANG BERDUKACITA

Suami :

THE KUI HENG (+)

Anak lelaki :

THE KIAN HOCK

THE KIAN AN/AAN

THE KIAN HUAT/ABET

THE AN CIN/ACIN – JKT

THE KIAN CAI/ACAI (+)

Anak perempuan :

THE SIU LING

THE SIU CEN – JKT

Menantu perempuan :

NIO LAN YONG

PHOA AIJ TJOEN

ELISA

GOH HUI LENG – JKT

GOEI AI NI/GOEI GUMAINI