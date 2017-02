Kembangkan Potensi Kepemimpinan dan Nilai-nilai Perdamaian lewat Program Exchange

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam pergerakan global yang semakin kompetitif, seorang mahasiswa dituntut cakap dalam menguasai kemampuan-kemampuan teknis dan wawasan keilmuwan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya.

Melalui AIESEC USU, pemuda-pemudi yang berkeinginan untuk memiliki pengalaman tinggal di luar negeri dan berkiprah di kancah internasional, dapat mengasah kemmapuannya.

“Association for the International Exchange of Students in Economics and Commerce Universitas Sumatera Utara (AIESEC USU) adalah organisasi internasional fokus pada kepemimpinan, potensi mengembangkan diri dan nilai-nilai perdamaian melalui program exchange ke beberapa negara luar,” kata Public Relation AIESEC USU, Rochmad Siddhiqie, Kamis (2/1/2017).

AIESEC sudah ada di 127 negara dunia.

AIESEC USU sendiri berdiri sejak 18 November 2013, adalah satu-satunya AIESEC yang ada di Sumatera Utara setelah 22 AIESEC universitas lainnya.

AIESEC sendiri sudah beroperasi di 2400 universitas sejak 1948.

AIESEC memiliki dua program pertukaran pelajar yaitu Outgoing Global Volunteer (OGV) dan Incoming Global Volunteer (IGV). Kedua program tersebut masing-masing melakukan proyek sosial.

“OGV adalah program pertukaran mahasiswa dengan rentang usia 17-30 tahun ke luar negeri, program ini membuka dua periode yaitu Summer (bulan Juni-Agustus) dan Winter (bulan Desember-Maret). Sedangkan IGV adalah program pertukaran mahasiswa dari luarnegeri ke Indonesia, Kedua program ini biasanya memakan waktu 6-8 minggu” katanya.

Ia mengatakan tidak ada persyaratan khusus untuk mengikuti program tersebut.

“Terpenting bisa berkomunikasi dalam bahasa inggris dan melakukan proyek sosial, selain anggota AIESEC juga boleh ikut, karena sifatnya relawan, para peserta memang akan dibebankan oleh biaya. Tetapi tidak menutup kemungkinan peserta dibebaskan menyebar proposal ke perusahaan maupun lembaga tertentu yang ingin mendukung sebelum peserta tersebut berangkat ke negara tujuan,” katanya.

Sebut Rochmad, beberapa negara yang telah dikunjungi pemuda-pemudi exchange AIESEC USU adalah Kamboja, Ukraina, Cina, Taiwan, Slovenia, Thailand, Rusia, Filipina, Srilanka, Mesir, India dan Polandia.

“Jadi mahasiswa yang ingin ikut kegiatan exchange, mereka harus mendaftar dulu melalui link registrasi, memberikan curriculum vitae dan motivation letter. Lalu akan diseleksi, mereka yang lulus akan dibuatkan akun internasional melalui portal AIESEC. Kemudian memilik projek sosial dan wawancara secara virtual dengan pihak AIESEC negara tujuan,” ungkapnya.

