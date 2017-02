Mau Tahu Tren Make Up Tahun 2017? Ini Penjelasan Carolina Septerita

TRIBUN-MEDAN.COM - Penampilan wanita rasanya tidak lengkap tanpa riasan wajah dan tahun demi tahun, tren riasan wajah pun terus berganti mengikuti perkembangan zaman.

Pada tahun 2017 ini, seperti yang diungkapkan oleh penata rias Carolina Septerita, yang menjadi tren adalah riasan yang seperti tidak memakai riasan, tetapi kulit tampak sempurna.

"Kalau 2017 ini trennya balik lagi ke flawless make up dan make up no make up," ujar Carol, saat diwawancarai usai konferensi pers Wardah Road to Indonesia Fashion Week 2017 di Jakarta, Senin (30/1/2017).

Dia melanjutkan, tren riasan wajah ini lebih kepada penggunaan lipstik yang mengkilap untuk menampilkan bibir yang sehat dan tebal secara natural.

Namun, Anda tidak perlu khawatir jika hanya memiliki lipstik bertekstur matte. Sebab, Anda bisa menyiasatinya dengan menambahkan lipgloss di atasanya.

Kemudian, tahun ini juga akan ditandai dengan riasan dasar yang lebih minimalis dan warna-warna lembut seperti kulit.

Begitu pula dengan penerapan alis. "Sekarang mereka lebih suka alis yang natural dan maskara yang tebal," tambah Carol.

Untuk riasan mata, Carol menjelaskan bahwa penggunaan eyeliner hanya pada bagian atas mata saja atau juga bisa hanya di bagian bawah dengan eyeliner warna putih.

Oleh karena itu, bisa dibilang bahwa riasan wajah pada tahun ini sederhana dan natural.