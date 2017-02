Rekor Selena Gomez di Instagram Dipecahkan Foto Ini

TRIBUN-MEDAN.com-Foto kehamilan Beyonce memecahkan rekor Instagram. Fotonya memamerkan kehamilan di Instagram pada Rabu (1/2/2017) mendapat 6,4 juta like dan lebih dari 350.000 komentar hanya dalam delapan jam setelah diunggah.

Bahkan baru satu jam di-posting, foto istri Jay-Z itu langsung mendapat 2,4 juta like dan 166.000 komentar.

Angka itu memecahkan rekor like terbanyak di Instagram yang dipegang Selena Gomez.

Sebelumnya diberitakan, Beyonce mengumumkan kehamilan kedua. Kali ini ia bahkan mengandung anak kembar. Ia mengumumkan kehamilannya melalui media sosial.

Ketika itu Gomez mengunggah fotonya minum Coca Cola yang mencantumkan lirik "You're the spark" dari lagu hitnya, "Me & The Rhythm". Foto itu mendapat 6,3 juta likes sejak Juni 2016.

Ketika mengumumkan kehamilan keduanya, penyanyi berjuluk Queen Bey itu memamerkan perutnya yang sudah buncit.

"Kami ingin berbagi cinta dan kebahagiaan. Kami diberkati dua kali. Kami bersyukur keluarga kami akan bertambah dua dan kami berterima kasih atas doanya - The Carters," Beyonce memberi keterangan foto itu.

Sebagai informasi, nama asli Jay-Z adalah Shawn Corey Carter.

Beyonce juga mengumumkan kehamilannya melalui Twitter. Dalam 45 menit, tweet-nya disambut dengan lebih dari 500.000 tweet tentang kabar bahagia itu.

Pasangan Jay-Z-Beyonce menikah pada tahun 2008. Mereka sudah memiliki satu anak, Blue Ivy, yang kini berusia 5 tahun. (*)