Telah Meninggal dengan Tenang Tan Sok Eng

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang ibu, ibu mertua, nenek kami yang tercinta. TAN SOK ENG (Tutup usia 76 tahun).

Pada hari Rabu, 01 Februari 2017 pukul 07:52 waktu setempat di RS. Lam Wah EE, Pulau Pinang. Jenazah mendiang disemayamkan di Rumah Duka Medan Murni Ruang VVIP.TULIP-A (FULL.AC) Jl.Pancing No.321 Tel.6621388-6635288 Medan. Dan akan dikebumikan pada hari Senin, 06 Februari 2017 pukul 09:00 WIB di perkuburan Tionghua Teluk Dalam Kisaran.

KAMI YANG BERDUKACITA :

Suami :

KWEK CHUN LAI/KASIM (+)

Anak lelaki :

KWEK SEN WI/NAWI

KWEK HAN HUAT/NAGUN

Anak perempuan :

KWEK AI AI/ROOSLY

KWEK AI NI/NANI

Menantu lelaki :

FANG KIM CHE/SUHARNO

HUANG TAK FU/WITAF TANNY

Cucu luar lelaki :

ANDREAS RULIFFANK

KEVIN FEBRILLIANT RULIFFANK

WIRAVINDRA TANNY

Cucu luar perempuan :

WIZAFANNY

WIZAFAYOLA

WIZAFALECIA TANNY

ROSSA CLEABELLA RULIFFANK

Beserta ipar/saudari/kemanakan/kemenakan

Dan segenap keluarga.

- Gg Banteng No. 28 G – Medan

- Komp TII Jl. Abadi Luhur No. 20 – Medan

- Komp Cemara Asri Jl. Anggrek No. 35 – Medan