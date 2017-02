Waduh, Ayu Ting Ting Memilih Pergi setelah Sepanggung dengan Nagita Slavina

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Presenter Amy Qanita, pedangdut Ayu Ting Ting, aktor Raffi Ahmad, serta aktris Jessica Iskandar berkolaborasi menggelar peragaan busana The Sun, The Moon, and The Stars pada ajang tahunan bergengsi Indonesia Fashion Week (IFW) 2017, Kamis (2/2/2017).

Keempat selebritis tersebut menampilkan label busananya masing-masing, yakni Rumah Amy Hijab alias RA Hijab by Amy Qanita, A2T by Ayu Ting Ting, RA Jeans by Raffi Ahmad, dan JD by Jessica Iskandar.

Setelah para model usai memeragakan busana, pada penghujung acara, keempat selebritis tersebut berkesempatan bersama-sama berjalan dan berpose di panggung pekan mode itu.

Amy Qanita mula-mula berjalan ke tengah panggung ditemani kedua putrinya, Syahnaz Sadiqah dan Nisya Ahmad.

Kemudian, Ayu Ting Ting tampak melangkah ceria sambil menggandeng putri kecilnya, Bilqis Khumairah Razak.

Setelahnya, Raffi Ahmad pun berjalan beriringan dengan sang istri, aktris Nagita Slavina, dan putra mereka, Rafathar Malik Ahmad.

Terakhir, Jessica Iskandar melangkah ke panggung bersama teman-teman yang menjadi muse, yakni Sarwendah, Gisella Anastasia, dan Karenina Sunny.

Raffi Ahmad yang kemudian menggendong Rafathar di pundak berdiri di bagian panggung paling depan bersama Nagita Slavina.

Sementara itu, tepat di belakangnya, Ayu Ting Ting berdiri bersama Bilqis yang berjoget-joget gembira.

Sayangnya, Ayu Ting Ting tak hadir dalam konferensi pers yang digelar usai fashion show.