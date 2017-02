Telah Meninggal dengan Tenang Go Hua Zhang

Go Hua Zhang

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami/ ayah/ mertua/ kakek/ kakek mertua/ buyut/ saudara/ ipar kami yang tercinta GO HUA ZHANG / UMAR HASIBUAN (tutup usia 83 tahun). Pada hari Jumat, 03 Februari 2017 pukul 15.00 WIB di kediaman kami Jl. Bambu No. 31 Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 2 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Senin, 06 Februari 2017 pukul 12.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan), Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA



ISTRI

XI KIM KIAU

ANAK LELAKI

GO MING GUAN

GO IK FAK

GO PHING FAK / SURATNO

ANAK PEREMPUAN

GO XIN LAN / ROSALINDA

GO XIN MEI / ANI

MENANTU PEREMPUAN

PHEI LING / LIZA

FAM LING HUI / YUFITA

MENANTU LELAKI

LU DE TIAN / SURYADI YONG

LI HAN WIE / ALWI

CUCU DALAM LELAKI

EDWARD GOZALI

ELVARO GOZALI

CUCU DALAM PEREMPUAN

FELISIA

CUCU LUAR LELAKI

ELDO LOLITA

ELBERT LOLITA

GERRY SEAN

ISTRI CUCU LUAR

LIFIKA NG

CUCU LUAR PEREMPUAN

FENNY LOLITA

CHARLENE

SUAMI CUCU LUAR

ENDY KARTONO

CICIT LUAR PEREMPUAN

KIMBERLIE KARTONO

ABANG KANDUNG

GO JIAN ZHANG (+)

GO UN ZHANG (+)

ISTRI ABANG KANDUNG

LIM KIM ING (+)