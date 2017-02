Ayah Anissa Aziza Meninggal, Raditya Dika Turut Berbelasungkawa

TRIBUN-MEDAN.com - Sabtu (04/02/2017) juga menjadi hari yang penuh duka bagi Anissa Aziza.

Sang ayah, Makadyani, meninggal dunia.

Berita ini disampaikan oleh Anissa sendiri lewat akun Instagram @anissaaziza.

"Mom & dad, ur relationship taught me how to trust, take care of the ones u love & stay all throughout. Happy 26th wedding anniversary :)."

Pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji ini tampak mengunggah foto makam sang ayah.

Ayahanda Anissa mengembuskan napas terakhirnya diusia 57 tahun.

Namun hingga berita ini diturunkan, belum diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya ayahanda dari artis cantik ini.