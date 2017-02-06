Home »

Medan Terkini

Iklan Dukacita

BERITA DUKA: Telah Meninggal Dunia dengan Tenang Bun Seng

Telah meninggal dunia dengan tenang: anak/ ayah/ saudara/ saudara angkat/ pakcik/ pakcik angkat/ paman kami yang tercinta BUN SENG / HUANG WEN SEN

BERITA DUKA: Telah Meninggal Dunia dengan Tenang Bun Seng
IST
Bun Seng

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Telah meninggal dunia dengan tenang: anak/ ayah/ saudara/ saudara angkat/ pakcik/ pakcik angkat/ paman kami yang tercinta BUN SENG / HUANG WEN SEN pada usia 63 tahun.

Pada hari Minggu (5/2/2017) pukul 15.25 WIB di kediaman kami Jalan Bahagia Gg. Sederhana No. 22 Sukaraja  Medan.

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 6 Jalan Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Rabu, 08 Februari 2017 pukul 12.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH
NG KIM OH (+)

IBU
LIM LIEN HWEE

ANAK LELAKI
ROBBY HADI WILLIAM

ANAK PEREMPUAN
CYNTHIA MELINA

ADIK KANDUNG LELAKI
YAN KENG

ISTRI ADIK KANDUNG
SULASTRI

ADIK KANDUNG PEREMPUAN
HUANG CHAI CHEN / RENAWATY

SUAMI ADIK KANDUNG
TIO WAN CHUN

ADIK ANGKAT LELAKI
ASAN

ADIK ANGKAT PEREMPUAN
JENNY HALIM

KEMANAKAN LELAKI
YANDI SULYSTIA & KEL
YAN ADIPUTRA
YANKEE ALVITO SETIAWAN
YANNUAR EVAN FAUZIE

KEPONAKAN PEREMPUAN
YESSICA RIANY
MARCEXENA MACROLONE

KEPONAKAN ANGKAT PEREMPUAN
DEWI & KEL
WINDA & KEL

 Dan segenap keluarga

- Jalan Bahagia Gg. Sederhana No. 22 Sukaraja Medan

Tags
Iklan Dukacita
Kota Medan
Sumatera Utara
Balai Persemayaman Angsapura
Berita Terkait:

Iklan Dukacita

Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
Video Pilihan: Cium dan Bersandar di Bahu Fildan, Iis Dahlia Bikin Penonton Heboh
Cium dan Bersandar di Bahu Fildan, Iis Dahlia Bikin Penonton Heboh
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help
Privacy Policy
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us