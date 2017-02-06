Iklan Dukacita
BERITA DUKA: Telah Meninggal Dunia dengan Tenang Bun Seng
Telah meninggal dunia dengan tenang: anak/ ayah/ saudara/ saudara angkat/ pakcik/ pakcik angkat/ paman kami yang tercinta BUN SENG / HUANG WEN SEN
TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Telah meninggal dunia dengan tenang: anak/ ayah/ saudara/ saudara angkat/ pakcik/ pakcik angkat/ paman kami yang tercinta BUN SENG / HUANG WEN SEN pada usia 63 tahun.
Pada hari Minggu (5/2/2017) pukul 15.25 WIB di kediaman kami Jalan Bahagia Gg. Sederhana No. 22 Sukaraja Medan.
Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 6 Jalan Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Rabu, 08 Februari 2017 pukul 12.00 WIB di Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA
AYAH
NG KIM OH (+)
IBU
LIM LIEN HWEE
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ROBBY HADI WILLIAM
ANAK PEREMPUAN
CYNTHIA MELINA
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YAN KENG
ISTRI ADIK KANDUNG
SULASTRI
ADIK KANDUNG PEREMPUAN
HUANG CHAI CHEN / RENAWATY
SUAMI ADIK KANDUNG
TIO WAN CHUN
ADIK ANGKAT LELAKI
ASAN
ADIK ANGKAT PEREMPUAN
JENNY HALIM
KEMANAKAN LELAKI
YANDI SULYSTIA & KEL
YAN ADIPUTRA
YANKEE ALVITO SETIAWAN
YANNUAR EVAN FAUZIE
KEPONAKAN PEREMPUAN
YESSICA RIANY
MARCEXENA MACROLONE
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DEWI & KEL
WINDA & KEL
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