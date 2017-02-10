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Iklan Dukacita

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang ANG SAU MIN / ANG CIN COU / ALBERT

Telah meninggal dunia dengan tenang: ayah/ mertua/ kakek/ saudara/ ipar kami yang tercinta.

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang ANG SAU MIN / ANG CIN COU / ALBERT
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KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: ayah/ mertua/ kakek/ saudara/ ipar kami yang tercinta.

ANG SAU MIN / ANG CIN COU / ALBERT (tutup usia 77 tahun) Pada hari Rabu, 08 Februari 2017 pukul 01.00 WIB. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP C Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan
dan akan diperabukan pada hari Senin, 13 Februari 2017 pukul 14.00 WIB di
Krematorium Tie Cang Tien Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH
ANG CO HUI (+)

IBU
YOE HAM CHIAO (+)

AYAH MERTUA
TENG / TIO BUN IN (+)

IBU MERTUA
GOUW KIM PIN (+)

ISTRI
TENG SIU MOY / ELLY SURIANY (+)

ANAK LELAKI
ANG YI SIONG / IRAWAN
ANG YI KWANG / WILLIANTO – AUST

ANAK PEREMPUAN
ANG HUI CHIN / DIANA

MENANTU PEREMPUAN
WONG YUNG CEN

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Tags
Balai Persemayaman Angsapura
berita duka
meninggal dunia
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Editor: Ismail
Sumber: Tribun Medan
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