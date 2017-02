BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang OEI TJAI HONG / PAU CHU

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: istri/ ibu/ mertua/ ibu angkat/ nenek/ ipar/ saudari kami yang tercinta.

OEI TJAI HONG / PAU CHU (tutup usia 72 tahun) Pada hari Kamis, 09 Februari 2017 pukul 05.00 WIB di RS. Murni Teguh Medan.

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 5 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan

dan akan diperabukan pada hari Senin, 13 Februari 2017 pukul 10.00 WIB di

Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan) Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA



SUAMI

GO SUN KENG

ANAK LELAKI

GO TJIN HUAT

GO TJIN AN

ANAK PEREMPUAN

JENNIE / ACEN

JULIANA GO / ALI

MENANTU PEREMPUAN

RINA WATI

ENDANG

MENANTU LELAKI

EDDY HERLI / AWENG

ERWIN ONG / AGUAN

ANAK ANGKAT LELAKI

CHANG SE WEN / ASAN & KEL

CUCU DALAM LELAKI

TEDDY JUWANDI

IRWAN SANTOSO

HERMAWAN GUNARDI

RUIGINABIT

ELPINO

SAN JURI

CUCU LUAR LELAKI

JANSEN HUSADA

RODERICK ONG

KHENDY ONG

RICARDO ONG

CUCU LUAR PEREMPUAN

JESLYN HUSADA

ADIK IPAR LELAKI

CUANG SUN PHENG & KEL

CUANG SUN CIN (+) & KEL

CUANG SUN CAI & KEL

ADIK IPAR PEREMPUAN

CUANG YEK CHIN & KEL

CUANG YEK MIN & KEL

ADIK KANDUNG LELAKI

LIE SIN CUAN & KEL

LIE SIN KIONG & KEL

LIE SIN KUAN & KEL

LIE GUAN TJIANG & KEL

LIE GUAN HAI & KEL

ADIK KANDUNG PEREMPUAN

LIE TJAI TJIN & KEL

LIE TJAI NI &KEL

LIE TJAI SIANG

LIE TJAI MIN & KEL

LIE TJAI LIN & KEL

Beserta kemanakan / keponakan

Dan segenap keluarga

-Jl. Pelita V No. 49 Medan

-Jl. Pos Kamla No. 63 Sungai Berombang