Di Hari Valentine Planet Surf Gelar Promo Buy One Get Two

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Memeriahkan dan menyambut hari kasih sayang atau Hari Valentine, Planet Surf kembali menawarkan promo menarik untuk Anda para pelanggan setianya.

"Khusus menyambut Valentine kali ini, Planet Surf menawarkan promo Buy One Get Two," ujar Senior Store Head Planet Surf, Vida saat ditemui Tribun di Planet Surf Plaza Medan Fair, Jumat (10/2/2017).

Ia menuturkan, promo berlaku sejak tanggal 25 Januari hingga 27 Februari mendatang. Promo tersebut tak hanya berlaku di Planet Surf Plaza Medan Fair tetapi juga Planet Surf Centre Point Medan.

"Promo Buy One Get Two tersebut berlaku untuk produk-produk tertentu yang pastinya merupakan produk-produk yang berkualitas dari brand-brand ternama," tuturnya.

Ia menjelaskan, Planet Surf adalah toko retail yang bergerak di industri clothing and apparel terbesar di Indonesia dengan memiliki 56 toko yang ada di semua kota-kota besar di Indonesia termasuk Medan.

“Planet Surf menawarkan beragam produk fesyen dari brand-brand Internasional terkenal seperti Spyderbilt, Insight, Juice Ematic, Rip Curl, Volcom, Planet Surf Clothing, One Tea Spoon, No Fear, San Marco, Dragon, Oakley, Liive, Rayban dan Carve,” jelasnya.

Ia menerangkan, cara Planet Surf untuk terus menjadi pilihan utama customer adalah dengan membuat program promo yang dapat terus memanjakan customer setia sekaligus menarik customer baru.

“Untuk saat ini, selain mengadakan promo Buy One Get Two untuk brand-brand andalan Planet Surf antara lain Spyderbilt, Juice Ematic, dan Insight, Planet Surf juga menghadirkan promo berupa merchandise menarik mulai dari free shoulder bag, free note book dan free voucher Rp 100 ribu,” terangnya.

(pra/tribun-medan.com)