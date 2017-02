Ya Ampun, Harga Cabai Semakin Pedas hingga Tembus Rp 160 Ribu per Kilogram

TRIBUN-MEDAN.com - Harga cabai rawit merah sejak beberapa bulan terakhir meroket. Kendati sempat turun di kisaran Rp 100.000 per kilogram (kg) beberapa pekan lalu, tapi harganya kembali meroket hingga Rp 160 ribu per kg di DKI Jakarta dalam sepekan terakhir.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansyuri mengatakan, pasokan produk hortikultura ke pasar sudah berkurang sejak sepekan terakhir.

Ia mengambil contoh, harga cabai rawit merah di DKI Jakarta kembali meroket menjadi Rp 160.000 per kg, dari sebelumnya sempat turun di kisaran Rp 110.000 per kg.

Kenaikan ini terjadi karena pasokan yang masuk berkurang drastis.

Kenaikan juga diikuti harga cabai rawit hijau dari Rp 70.000 menjadi Rp 85.000 per kg.

Demikian juga dengan harga bawang merah naik dari Rp 32.000 per kg menjadi Rp 36.000 per kg, dan bawang putih dari Rp 35.000 per kg menjadi Rp 41.000 per kg.

"Kenaikan harga ini terjadi karena pemerintah sama sekali tidak melakukan apa-apa ke untuk menekan harga, padahal di daerah penyebab inflasi tinggi adalah karena mahalnya harga cabai," ujar Abdullah, Kamis (9/2).

Menurut Abdullah, harga sayur-mayur dan buah-buahan rata-rata mengalami kekurangan pasokan di bawah 10 persen dengan kenaikan harga rata-rata Rp 500 per kg.