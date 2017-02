Menilik Sosok Remaja Putri Bersuara Merdu di Debat Final Pilkada DKI

TRIBUN-MEDAN.com - Seorang remaja putri bersuara merdu mencuri perhatian para penonton acara debat final Pilkada DKI Jakarta yang digelar di ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/2/2017).

Remaja bernama Putri Ayu itu membuka acara debat dengan menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

Siapakah dia?

Putri Ayu Rosmel Silaen, nama lengkapnya, dilahirkan di Kota Sibolga, Sumatera Utara, pada 24 Mei 1997.

Sebelum tampil pada acara yang ditunggu publik itu, Putri mengunggah fotonya sedang melakukan gladi bersih di panggung debat.

"Tonight at Debat Cagub dan Cawagub Jakarta. Wish Me Luck Guys," ia menulis di akun Instagramnya, @iamputriayu.

Nama Putri mulai dikenal ketika ia mengikuti Indonesia Mencari Bakat, program pencarian bakat yang digelar salah satu televisi swasta Indonesia.

Ketika menjadi peserta IMB, Putri baru berusia 12 tahun. Namun penampilannya sangat menonjol karena suara seriosanya yang merdu dan bening.

Meskipun Putri tidak menang, tetapi namanya sudah dikenal pecinta musik Indonesia.

Kiprah Putri tidak berhenti hanya sampai di IMB.

Dua tahun kemudian, ia terpilih menjadi salah satu pemenang kontes "Born to Sing Asia" yang diadakan produser musik terkenal, David Foster.

Putri pun mendapat kesempatan tampil di panggung konser "David Foster and Friends" di Jakarta pada Oktober 2011.

Ia menyanyikan "Time to Say Goodbye", yang dipopulerkan penyanyi opera Andrea Bocelli dan Sara Brightman.

Ia tampil lagi ketika konser tersebut digelar di Marina Bay Sands, Singapura, sepekan kemudian. Ia berduet dengan vokalis bersuara khas, Michael Bolton.