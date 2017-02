Adele Membuka Grammy Awards dengan engan 'Hello'

Adele menyanyikan lagu Hello untuk membuka perhelatan Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017).

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi asal Inggris, Adele, para penonton Grammy Awards dengan lagu kondangnya, "Hello".

Penampilan Adele membuka pergelaran Grammy Awards 2017 ini digelar di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017) malam atau Senin (13/2/2017).

Kali ini Adele tampil dengan gaun hitam dengan bagian atas bercorak mosaik warna merah, oranye dan hitam. Ia juga membiarkan rambut tergerai.

Baca: Adele Blakblakan soal Depresi Pasca-kelahiran

Ia menyempatkan menyapa putranya, Angelo (4). "Hello, baby," katanya.

Ini merupakan penampilan keempat Adele di panggung Grammy. Tahun lalu ia menyanyikan lagu "All I Ask". Seperti "Hello", lagu itu juga diambil dari album 25.

Suasana mellow yang diciptakan Adele langsung berubah menjadi tawa ketika pembawa acara James Corden tampil di panggung.

Baca: John Legend Pilih Program Bayi Tabung demi Punya Anak

Gaya kocak pencetus program Carpool Karaoke itu terperosok di tangga, lalu jatuh terguling-guling jatuh di panggung. Sampai akhirnya ia kehilangan salah satu sepatunya.

Setelah aksi konyol itu, Corden unjuk kemampuan musikalnya. Alih-alih bermonolog, Corden menampilkan rap yang membuat para penonton bertepuk tangan.

Corden kemudian memanggil Jennifer Lopez untuk membacakan nominasi dan pemenang Best New Artist. Penghargaan ini diberikan kepada Chance the Rapper.(*)