Foto Penembakan Dubes Rusia Jadi Juara 'World Press Photo Award 2017'

Foto karya fotografer kantor berita AP Burhan Ozbilici yang memenangi kontes the 2017 World Press Photo.

TRIBUN-MEDAN.COM, AMSTERDAM - Jurufoto kantor berita Associated Press Burhan Ozbilici memenangi kompetisi the 2017 World Press Photo, Senin (13/2/2017).

Ozbilici menjadi juara dengan karya foto yang menggambarkan pelaku pembunuhan Duta Besar Rusia untuk Turki Andrei Karlov berdiri menggenggam pistol di dekat tubuh Karlov yang terkapar.

Pria bersenjata itu terlihat mengenakan setelan jas dan dasi, berdiri dengan pistol di tangan kanan dan tangan kiri diangkat ke atas.

Jari telujuk pelaku mengarah ke atas. Sementara, mulutnya terbuka lebar saat dia berteriak menumpahkan kemarahannya. Tubuh Dubes Karlov terkapar di lantai dekat kaki Altintas.

Baca: Mulai Obama Hingga David Beckham, Deretan Pesohor Kepergok Intai Bagian Sensitif Wanita

Baca: Mahasiswi Cantik Ini Laporkan Istri Andika Kangen Band ke Polisi, Ini Pemicunya

Baca: Ini Postingan Komentar Tengku Erry Nuradi Usai Kondangan Pakai Heli Basarnas

Sementara itu, rangkaian foto dari peristiwa yang sama yang diberi judul "An Assassination in Turkey" juga memenangi kategori the Spot News - Stories category.

Rangkaian foto itu mengabadikan momen sebelum dan sesudah polisi Mevlut Mert Altintas menarik pistol dan menembak Karlov, dalam pembukaan pameran foto di Ankara, 19 Desember lalu.

Ozbilici mengaku intuisi profesional yang mendorong dia mengambil foto-foto itu, ketimbang ikut terkejut dengan kejadian di depan wajahnya.