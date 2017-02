Inilah Sejumlah Promo di Pameran Pernikahan Grand Aston Medan

Assistant Director of Sales and Marketing Grand Aston Cityhall Medan, Lisa Ngadio (tengah) bersama dua vendor yang terlibat dalam pameran pernikahan yaitu JIV dan Kana Story saat temu pers, Senin (13/2/2017). (Tribun-Medan.com/ Ayu Prasandi)

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Grand Aston Cityhall Hotel and Serviced Residences Medan menyiapkan banyak paket menarik yang hanya ada selama pameran pernikahan berlangsung.

Assistant Director of Sales and Marketing Grand Aston Cityhall Medan, Lisa Ngadio saat temu pers, mengatakan, untuk pernikahan tradisional tersedia harga mulai dari Rp 160 ribu nett per orang dan pernikahan oriental selama pameran dimulai dari harga Rp 2,988,000 nett per meja untuk 10 orang.

“Selain beragam paket, tersedia juga berbagai keuntungan lainnya yang didapat hanya selama pameran,” ujarnya, Senin (13/2/2017).

Ia menjelaskan, keuntungan pembelian paket pernikahan selama pameran yaitu penambahan fasilitas kamar untuk calon pengantin, gratis biaya sound system dan lighting, hingga gratis penggunaan ruangan untuk ijab qabul atau pemberkatan.

“Selama pameran juga Grand Aston menawarkan gratis melakukan foro pre wedding di area D’Heritage Balai Kota dan Tijuana Poolside selama tiga jam dan masih banyak keuntungan lainnya,” jelasnya.

Ia mengatakan, sebagai tambahan untuk setiap transaksi yang berlangsung selama pameran calon pengantin berhak untuk mendapatkan salah satu hadiah langsung seperti tv 40 inch, mesin cuci, kulkas, ac, mobil pengantin dan potongan diskon sebesar Rp 3 juta.

