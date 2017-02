Kalahkan Beyonce, Adele dan "Hello" Raih Song of the Year Grammy 2017

TRIBUN-MEDAN.com, LOS ANGELES - "And the Grammy goes to Hello," kata Celine Dion saat mengumumkan pemenang Song of the Year di pergelaran Grammy Awards 2017 di Staples Center, Los Angeles, Minggu (12/2/2017).

Kamera pun mengarah pada penyanyi dan pencipta lagunya, Adele. Penyanyi Inggris itu langsung naik ke panggung.

"Sekali lagi saya meminta maaf karena mengumpat saat membawakan lagu George Michael. I love him," kata Adele membuka sambutan.

Dalam kategori tersebut Adele mengalahkan lagu "Formation" (Beyonce), "I Took A Pill In Ibiza" (Mike Posner), Love Yourself (Justin Bieber), dan "7 Years" (Lukas Graham).

Ini merupakan Grammy ketiga Adele pada Grammy 2017. Sebelumnya ia merebut Grammy untuk Best Pop Vocal Album dan Pop Solo Performance.

Dua nominasi lain yang didapat ibu satu anak itu adalah Album of the Year dan Record of the Year.(*)