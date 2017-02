Klip Video "Formation" Milik Beyonce Raih Grammy Awards 2017

TRIBUN-MEDAN.com, LOS ANGLES - Klip video lagu "Formation" yang dinyanyikan Beyonce meraih penghargaan Grammy Awards 2017 untuk kategori Best Music Video.

Penghargaan tersebut diumumkan pada malam puncak Grammy Awards 2017 yang digelar di Los Angeles, Minggu (12/2/2017) atau Senin (13/2/2017) pagi waktu Indonesia.

Pada kategori Best Music Video, "Formation" bersaing dengan klip video "River" (Leon Bridges), "Up&Up" (Coldplay), "Gosh" (Jamie XX), dan "Upside Down & Inside Out" (OK Go).

Klip video "Formation" yang dinyanyikan Beyoce itu dikerjakan oleh video director Melina Matsoukas bersamaCandice Dragonas, Juliette Larthe, Nathan Scherrer, dan Inga Veronique selaku video producers.(*)