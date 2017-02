Nilai Tukar Rupiah Ditutup Melemah Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang ditransaksikan antarbak berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) dipatok melemah 12 poin dibandingkan harga penutupan sebelumnya 13,318 menjadi 13.330.

Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, mengatakan, pelemahan yang terjadi pada Rupiah kali ini berasal dari sentiment luar negeri seperti rencana kebiajkan Donald Trump yang akan mempebarui pajak.



“Rencana kebijakan Trump membuat yang berakaitan dengan pajak menarik perhatian pelaku pasar sehingga membuat pergerakan nilai tukar US Dollar menguat yang berimbas melemahnya Rupiah,” ujarnya, Senin (13/2/2017).

Ia menerangkan, sentiment dari dalam negeri juga dapat mempengaruhi pergerakan Rupiah dengan membaiknya ekonomi dalam negeri seperti dalam bebarapa waktu lalu Moody’s yang memperbaiki peringkat utang Indonesia dari stabil menjadi positif yang membuat Indonesia layak investasi.



“Sentiment inilah yang menopang pergerakan Rupiah sehingga tidak mengalami pelemahan terlalu dalam seiring dengan penguatan US Dollar,” terangnya.



Ia menjelaskan, dalam beberapa waktu kedepan pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar tetap dipengaruhi sentiment dalam dan luar negeri seperti dalam beberapa waktu mendatang ketua The Fed Jannet Yellen akan berpidato mengenai tingkat suku bunga.



“Sedangkan dari dalam negeri akan dipengaruhi tentang plikada serentak di Indonesia namun hasil pilkada DKI yang menjadi sorotan utama yang dapat mempengaruhi peregerakan Rupiah,” jelasnya.



Ia menuturkan, pelemahan yang terjadi Rupiah tidak berimbas dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang berhasil naik. IHSG kembali berhasil menguat pasca pelemahan yang terjadi pada penutupan pekan kemarin.

“IHSG yang sebelumnya ditutup 5.371,6690 dibuka menguat 5.396,5630. IHSG kembali berhasil ditutup di zona hijau pada level 5409,6 naik 37,9 poin atau 0,705 persen,” tuturnya.



Ia mengatakan, penguatan yang terjadi pada IHSG kali ini berhasil menembus level 5.400 ditopang dengan perekonomian Indonesia yang membaik seperti berhasilnya Indonesia meperbaiki peringkat utangnya dan menjadikan Indonesia layak investasi.



“Hal inilah yang menjadikan investor asing dan lokal percaya diri untuk berinvestasi di Indonesia sehingga membuat pergeraka IHSG yang berhasil ditutup di zona hijau,” katanya.

(pra/tribun-medan.com)