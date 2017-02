IHSG Bergerak Melemah di Sesi Pembukaan Perdagangan

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak melemah di awal perdagangan hari ini, Selasa (14/2/2017).

Melemahnya indeks seiring dengan memerahnya bursa-bursa utama di kawasan Asia Pasifik. Pukul 09.09 IHSG melemah sebesar 0,19 persen atau 10,46 poin di posisi 5.399,09. Sebanyak 102 saham diperdagangkan menguat, 59 saham melemah dan 94 saham stagnan.

Investor asing di pasar reguler banyak melepas portofolio mereka hingga mencatatkan net sell. Sementara itu di seluruh pasar pemodal asing masih mencatatkan net buy.

Baca: Harga Tembaga Tembus Level Tertinggi dalam 20 Bulan

Saham yang membebani pergerakan indeks pagi ini salah satunya adalah TLKM. Sementara itu, saham-saham yang menopang IHSG tidak melemah lebih dalam meliputi ADHI, BBTN, MCOR, MYRX, TRAM, dan BMTR.

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tercatat mengalami pelemahan. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.328 per dollar AS.(*)